2021/05/03 | 15:10 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرج عنه عام 2011.. الاستخبارات العراقية تقبض مجددا على "والي الفلوجة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/03 | 15:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفرج عنه عام 2011.. الاستخبارات العراقية تقبض مجددا على "والي الفلوجة") نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفرج عنه عام 2011.. الاستخبارات العراقية تقبض مجددا على "والي الفلوجة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).