2021/05/03 | 15:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

الأثنين 3 مايو 2021 | 02:56 مساءً

| عدد القراءات : 15

هيئة الإعلام والاتصالات توقف "طنب رسلان" و"طلقة توني"

قررت هيئة الإعلام والاتصالات إيقاف بث برنامجين للمقالب تم بثه خلال شهر رمضان الجاري.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، القرار شمل برنامج "طلقة توني" و"طنب رسلان" لمخالفتهما لوائح البث الإعلامي.

وتعرض البرنامجان لانتقادات شديدة، لا سيما لتضمنهما ظهورا متكررا للسلاح والرصاص الحي واستخدام ممثلين لأداء مشاهد قتل وترهيب فنانين ومشاهير تتم استضافتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الإعلام والاتصالات توقف "طنب رسلان" و"طلقة توني") نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الإعلام والاتصالات توقف "طنب رسلان" و"طلقة توني") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).