نقابة الصحفيين تطالب جميع الجهات بضرورة توفير بيئة آمنة وواسعة للعمل الصحفي

2021/05/03 | 15:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاشادت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الاثنين، بجهود الصحفيين والإعلاميين بالعراق في تغطية معارك التحرير فضلا عن التصدي للجائحة، فيما طالبت جميع الجهات بضرورة توفير بيئة آمنة وواسعة للعمل الصحفي.وقالت النقابة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها تشارك المنظمات والاتحادات الصحفية حول العالم احتفالاتها باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تحل ذكراه في الثالث من ايار من كل عام".واشادت النقابة "بجهود الصحفيين والإعلاميين في العراق الذين كان لهم دور كبير في تغطية معارك تحرير المدن العراقية من عصابات داعش الإرهابية ونقل الصورة المشرقة لبطولات الجيش العراقي والقوات الأمنية السائدة في تلك المعارك فضلا عن المساهمة الفاعلة في التصدي لجائحة كورونا ومشاركة الجيش الأبيض في كل فعالياته لمقارعة هذا الوباء الخطير والحد من تفشيه".وحَيت النقابة "أرواح شهداء الصحافة الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة والقلم الشريف"، مطالبة "الجهات الرسمية وغير الرسمية في العراق بضرورة توفير بيئة آمنة وواسعة للعمل الصحفي وبما يمكّن الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم الإعلامية من تأدية واجباتهم المهنية والصحفية على أكمل وجه لنقل الصورة المشرقة الحقيقية لبلادنا وبما يليق ويتناسب مع العراق وتاريخه الحضاري المشرق".

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