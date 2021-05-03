السفارة الأميركية بالجزائر تستذكر الوزير محمد الصديق بن يحيى

2021/05/03 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكرت السفارة الأميركية بالجزائر، الإثنين، وزير الخارجية محمد الصديق بن يحيى ، الذي تراس الدبلوماسية الجزائرية خلال عهد الرئيس هواري بومدين.

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