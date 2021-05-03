2021/05/03 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، زيارة رسمية إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس البرلمان العراقي خلال الزيارة مع كبار مسؤولي إقليم كردستان، لبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الحلبوسي والوفد المرافق له في مطار أربيل الدولي، نائب رئيس برلمان كردستان، هيمن هورامي، ووزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، ومحافظ أربيل، أوميد خوشناو، وعدد آخر من المسؤولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يبدأ زيارة رسمية إلى إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يبدأ زيارة رسمية إلى إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).