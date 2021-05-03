مفاجأة سعيدة لجمهور ريال مدريد.. مشاركة اربعة نجوم أمام تشيلسي

2021/05/03 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

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يستعد بعد غدا الأربعاء، ريال مدريد الإسباني لمواجهة تشيلسي الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد للفوز في ملعب ستامفورد بريدج، بأي نتيجة، أو تحقيق التعادل الإيجابي بأكثر من هدف واحد لبلوغ نهائي دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به زيدان المدير الفني لريال مدريد مواجهة تشيلسي المقبلة.

وأوضحت، أنه "من المتوقع أن يلعب راموس المباراة في التشكيل الأساسي، في ظل إصابة رافائيل فاران وغيابه المحتمل عن المواجهة المرتقبة.

وأشارت، إلى أن "هازارد سيشارك أساسيا أيضا أمام تشيلسي بعد الآداء المميز الذي قدمه أمام أوساسونا في الدقائق التي تواجد فيها على أرضية الملعب".

وأكدت أن "الثنائي فيرلاند ميندي وفيدي فالفيردي يعملان حاليا على اللحاق بمباراة تشيلسي، التي تمثل الأهم لريال مدريد هذا الموسم".

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