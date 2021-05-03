العراق يقر خطة لاستثمار 3 مليار دولار في قطاع الغاز

2021/05/03 | 15:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين (3 أيار 2021)، إطلاق استثمارات تصل الى 3 مليار دولار لتطوير صناعة واستثمار الغاز في شركة غاز البصرة دعما للاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاستثمار يأتي لتنفيذ مجموعة مشاريع تستهدف زيادة الانتاج من (1000) مقمق باليوم الى (1400) مقمق وصولاً الى الطاقة الكلية 2400 مقمق من خلال تنفيذ مشاريع لاستثمار وانتاج الغاز الجاف للفترة (2021-2025)"، مبينة، أن "نسبة الزيادة في الانتاج التي ستتحقق (40 بالمئة)".

ونقل البيان، عن وزير النفط إحسان عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي، قوله إن "خطة استثمار 3 مليار دولار لتنفيذ مجموعة مشاريع لصالح شركة غاز البصرة يعد انجازا كبيرا يسجل بالدرجة الاساس لدعم الحكومة"، مؤكدا "حرص الوزارة والحكومة على التوجه بالاقتصاد الوطني نحو الاقتصاد المستدام، من خلال اطلاق الاستثمارات في قطاع الغاز والطاقة".

واضاف ان "الخطط المستقبلية قريبة المدى ستعزز من الصناعات التكريرية او التحويلية والصناعات البترو كيمياوية، ومشروع نبراس للبتروكيمياويات هو احد اهم المشاريع التي ستنفذ بفضل توفر الغاز"، واصفاً "الوضع الحالي لشركة غاز البصرة بالممتاز، نأمل من شركائنا بذل جهود استثنائية ووضع الاستراتيجيات التي تؤدي الى تطوير وزيادة الطاقات المستثمرة".

واشار عبد الجبار، إلى أن "الوزارة لديها مشاريع اخرى لاستثمار الغاز في محافظات ذي قار وميسان وحقل المنصورية ومشروع عكاز والاتفاق مع شركة توتال الذي يعد من اهم اتفاقات عام 2021، والذي من المؤمل ان يدخل حيز التنفيذ نهاية هذه العام".

من جانبه، نقلت وزارة النفط عن وكيل الوزارة لشؤون الغاز حامد يونس قوله، إن "الخطة المستهدفة في استثمار الغاز هي خطة خمسية لاستثمار 3 مليارات دولا ر لمدة خمسة سنوات"، مشيرا الى ان "المشروع الرئيسي هو بصرة (NGL) بمرحلتين للوصول الى انتاج 1400 مقمق لدعم شبكة الغاز الجاف الوطنية وايضا المساهمة في زيادة كميات الغاز السائل المنتج".

فيما أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبدالباقي انه "وبالدعم المستمر والاسناد من السيد وزير النفط وبالرغم من الاوضاع الاقتصادية والصحية تم توفير السيولة المالية اللازمة والبالغة 3 مليار دولار على مدى السنوات الخمسة القادمة لتنفيذ خطط ومشاريع رفع معدلات الانتاج في شركة غاز البصرة للوصول الى 1400 مقمق باليوم من خلال تنفيذ مشروع البصرة (NGL) الذي سينفذ على مرحلتين تنتهي في عام 2025 كل مرحلة بطاقة 200 مقمق باليوم".

واشار عبدالباقي ان "الزيادة في معدلات الانتاج سترفد محطات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة انتاجها ، كما ستزيد من معدلات انتاج الغاز السائل لتصل الى 7 الاف طن يوميا وزيادة معدلات انتاج المكثفات 30 الف برميل باليوم".

وقال مدير شركة شل في العراق والامارات علي الجنابي "وصلنا الى المرحلة مهمة من انتاج الغاز في شركةغاز البصرة وسنجني ثمارها خلال السنتين او الثلاثة القادمة"، مشير الى ان "قطاع الغاز هو روح الاقتصاد العراقي لانه يدخل في قطاع الكهرباء والصناعة، وعبر عن شكره للدعم الذي يقدمه الوزير والوزارة لديمومة العمل والانتاج".

وأكمل بيان الوزارة، أن "وكيل مدير عام شركة غاز البصرة مرفأ كاظم قدم استعراضاً عن نطاق عمل الشركة الذي يضم 17 كابسة غاز و4 محطات معالجة غاز طبيعي، ومرفأ واحدا لتصديرا لمكثفات والغاز السائل و مجمعا لخزن الغاز"، مشيرا الى ان "الشركة تقوم باستثمار ومعالجة 900 مليون قدم مكعب قياسي يومياً ، التي توفر3.5 كيكا واط تنتج من الغاز الجاف المعالج لتزويد أكثر من 3 مليون منزل بالكهرباء ، فضلا عن تامين 80% من غاز الطبخ للعراق وان العراق اصبح بلدا مصدرا لمادة الغاز السائل بعد ان كان مستوردا للمادة".

وقال كاظم، ان "خطة عمل 2021تستهدف إضافة كابسات غاز بهدف تجميع كميات غاز اضافية من حقول جولات التراخيص الأولى، واستكمال مشروع البصرة لمعالجة الغاز الطبيعي والذي سيزيد من الطاقة الانتاجية لشركة غاز البصرة من 1000 إلى 1400 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وزيادة كميات التصدير من مادة (LPG) من 30 الف طن إلى 70 الف طن بالشهر الواحد".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان "وزارة النفط قطعت اشواطا في مجال الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية،وباشرت بتنفيذ مشاريع لتطوير حقل المنصورية الغازي ولديها مباحثات لتطوير حقل عكاس الغازي في محافظة الانبار ، وان ما تم اقراره اليوم بخصوص الخطة الاستثمارية الكبرى لشركة غاز البصرة يعد اضافة كبيرة في قطاع استثمار الغاز في العراق".

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