عقب الخسارة أمام برشلونة.. فالنسيا يقيل مدربه

2021/05/03 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن نادي فالنسيا في بيان الاثنين إنه أقال المدرب، خافي غراسيا، بعد أن أصبح الفريق على بعد 6 نقاط من منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.وأقيل الإسباني غراسيا، الذي تولى تدريب فالنسيا في نهاية الموسم الماضي، عقب الخسارة 3-2 بملعبه من برشلونة أمس الأحد، ليصبح في المركز 14 ، بفارق […]

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