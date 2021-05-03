2021/05/03 | 15:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/خاص حدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الإثنين، أسباب زيادة البطالة في العراق.وقال الركابي، في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “اسباب زيادة البطالة في البلاد، هي ضعف القطاع الخاص والتلكؤ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يحدد أسباب زيادة البطالة ويكشف عن عدد العمال الأجانب بموقعين المركز الخبري الوطني.

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