2021/05/03 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال فيروس كورونا محور بحث العلماء

ومخاوف الناس على امتداد الكرة

الأرضية، لاسيما مع ظهور السلالات

المتحورة، والتي ظهر أنها أشد فتكاً،

وللوقاية من الفيروس المستجد ذكرت

“العربية” ان الدكتورة ماريا ني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الصحة العالمية” تحدد أهم عامل للوقاية من عدوى كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الصحة العالمية” تحدد أهم عامل للوقاية من عدوى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).