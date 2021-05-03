دولة عربية ترصد أعراضًا مختلفة في الموجة الثانية والثالثة لكورونا تختلف عن الاولى

2021/05/03 | 16:14 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي المصرية، أستاذ الصحة العامة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا تشهد بعض الأعراض المتباينة والمختلفة بخلاف الموجتين الأولى والثانية للفيروس، حيث تميزت الموجة الأولى بارتفاع مستمر في درجة الحرارة يصحبه ضيق في التنفس وسعال جاف، فيما تميزت الموجة الثانية إلى جانب الأعراض السابقة بظهور حالات إسهال كثيرة لدى المصابين مع تراجع في حدة الأعراض تدريجيًا.

وأضافت «أنور»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «الموجة الثالثة تتميز بحدوث أعراض كثيرة مختلفة، منها حدوث احمرار في العين وظهور حالات طفح جلدي، خاصة في الأطفال، أيضًا ظهور احمرار في أصبع القدمين، وحدوث «زغطة» بشكل مستمر، إلى جانب أعراض أخرى مثل الدوخة وعدم الاتزان وسرعة في ضربات القلب وآلام مستمرة في الظهر وعضلات القدم، وصداع شديد غير محتمل.

وفيما يتعلق بعرض فقدان السمع لبعض المصابين بالفيروس، قالت عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن حدوث ضعف نسبي في السمع لدى بعض المصابين ظاهرة لا يمكن إغفالها وتم رصدها بين الحالات المصابة مؤخرًا، مع الأخذ في الاعتبار دراسة في إنجلترا تقول إن 7% من المصابين شعروا بضعف في السمع ودوخة خلال إصابتهم بالفيروس وربما يكون ذلك بسبب التأثير على الأذن الداخلية.

وشددت أستاذ الصحة العامة على أن «جميع الأعراض السابقة هي ظواهر لا يمكن إغفالها وبمثابة معلومات أولية من المرضى المصابين بالفيروس ومن يقوم بمناظرتهم رصد تلك الأعراض، وتم تدوينها والتعامل لكنها ليست مثبتة وبحاجة لدراسة وبائية موسعة وهو ما تعكف عليه حاليا اللجنة العليا للفيروسات، لأن الفيصل في ذلك هو الدراسات العلمية الموثقة».

ودعت «أنور» كل من يظهر عليه تلك الأعراض السابقة بمتابعة حالته الصحية والتوجه إلى المستشفى حال حدوث أي تطورات صحية «لأن ما سبق هو مجرد عوارض لكن في حالة استمرارها قد يعني إصابة الشخص بفيروس كورونا».

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