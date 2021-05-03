2021/05/03 | 16:19 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأثنين 3 مايو 2021 | 04:11 مساءً

| عدد القراءات : 12

اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية يعزي برحيل الشيخ الساعدي

عزى اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية برحيل رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الوطني، الشيخ حميد معلة الساعدي الذي وافته المنية صباح اليوم اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية يعزي برحيل الشيخ الساعدي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية يعزي برحيل الشيخ الساعدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).