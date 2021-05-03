تشكيل المنتخب الوطني لركبي الشاطئية وتسمية حسين عدنان مدرباً له

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاعلنت لجنة الركبي العراقي، اليوم الاثنين، تشكيل المنتخب الوطني لركبي الشاطئية، وتسمية المدرب حسين عدنان مديراً فنيا للمنتخب، الذي سيجري الاختبارات خلال الايام المقبلة.وقال رئيس لجنة الشاطئية، علي خالد، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "فكرة تشكيل منتخب شاطئية ليس بالجديد حيث كنا ننتظر الوقت المناسب لتشكيله وتمسيه الطاقم الفني له".واضاف خالد، ان "اللجنة اتفقت على تسمية لاعب المنتخب الوطني حسين عدنان، مدربا لمنتخب الشاطئية، لما يمتلكه من مؤهلات وخبرة تساعده في قيادة المنتخب"، مشيراً الى ان "ركبي الشاطئ من الفعاليات المهمة في لعبة الركبي وعملنا على ان يكون الركبي العراقي يحتوي على جميع فعاليات الركبي العالمي".واوضح مدرب المنتخب الوطني السابق، ان "ركبي الشاطئ يلعب في ملاعب كرة القدم الشاطئية وبنفس القياسات ويكون عدد اللاعبين في الملعب 5 لاعبين فقط والوقت المعتمد 14 دقيقة مقسمة على شوطين".

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