إقليم كردستان يسجل ارتفاعا في حصيلة إصابات كورونا اليومية

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الاثنين، 827 اصابة جديدة بفيروس كورونا، و965 حالة شفاء فيما توفي 8 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 ايار 2021)، إنها "أجرت خلال 24 ساعة ماضية 7512 عملية فحص، سجلت من خلالها إصابة 827 شخصاً، و965 متعافياً، كما شخصت 8 حالات وفاة لمصابين بالفيروس".

وأشارت الى أن "عدد الاصابات الكلي بلغ 152777، فيما كان عدد حالات الشفاء بالمجمل 130249، و4057 وفاة".

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