يحدث في بغداد..

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من موقع الوسيط غير المنحاز، الذي تحركه حساباته الوطنية، التي تفرض على من يكون في موقع القرار التنفيذي أخذها بالحسبان، خصوصا إذا كانت الحالة العامة تحتاج إلى من يخاطب الخارج القريب والبعيد بأولوياته الداخلية، التي أضعفته عندما اتفق الجميع عليه، وستقويه إذا اتفقوا معه.يسعى العراق إلى الانتقال من موقع الفعل السياسي إلى الفاعل، لفتح مرحلة جديدة من العلاقات بينه وبين جواره المتخاصمين فيما بينهم وعليه.

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