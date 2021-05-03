2021/05/03 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 5068 اصابة بـ وباء كورونا و 7351 حالة شفاء اضافة الى وفاة 30 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ ساعة واحدة

الرشيد يباشر باطلاق التطبيق الخاص بسلف منتسبي وزارة الدفاع

منذ ساعتين

بابل تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء

منذ ساعتين

نقابة الصحفيين تحيي أرواح شهداء الصحافة في اليوم العالمي لحرية الصحافة

منذ 6 ساعات

الرشيد: التقديم على السلف الكترونياً لا يحتاج مراجعة المصرف

منذ 6 ساعات

انطلاق الرحلة الجوية الاولى المخصصة لاجلاء العراقيين من الهند

منذ 7 ساعات

كربلاء تعطل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء

منذ 7 ساعات

وفاة رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة جراء مضاعفات فيروس كورونا

منذ 20 ساعة

محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل

منذ 21 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 775 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4564 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 5068 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 5068 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).