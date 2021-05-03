الخارجية الإيرانية: لا ندخل لعبة استنزاف في المفاوضات النووية

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن إيران لا تتسرع ولا تدخل لعبة استنزاف في المفاوضات النووية الجارية في فيينا.ونقلت وكالة فارس الإيرانية عنه بعد ما نقلته وسائل إعلام عن قول الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقائه برئيس الموساد الإسرائيلي، إن “هناك طريقاً طويلاً أمام واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي”: “لا يمكنني إبداء الرأي حول تصريحات منقولة ومدى صحتها”.

وأضاف، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين “ما يمكنني التصريح به هو أن سياسة إيران الحاسمة هي عودة أمريكا الكاملة لجميع التزاماتها في إطار القرار الأممي 2231 بكل دقة، وكلمة بكلمة، لذلك فإننا مثلما صرح المرشد علي خامنئي لا نتسرع ولا ندخل لعبة استنزاف”.

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