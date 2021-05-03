2021/05/03 | 16:26 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معلمو السليمانية يقدمون شكوى قضائية لإنهاء استقطاع الرواتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/03 | 16:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معلمو السليمانية يقدمون شكوى قضائية لإنهاء استقطاع الرواتب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معلمو السليمانية يقدمون شكوى قضائية لإنهاء استقطاع الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).