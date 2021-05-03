تقرير: أكثر من 70 حالة انتهاك لصحفيين وصحفيات في عموم العراق

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منتدى الإعلاميات العراقيات، اليوم الاثنين، تسجيل أكثر من 70 حالة انتهاك، واستمرار التمييز على أساس النوع الاجتماعي.

ورصد تقرير أعده المنتدى للفترة الممتدة من 3 أيار 2020- 2 أيار 2021، رصد ورود "أكثر من 70 حالة قتل وتهديد واعتقال وسجن ومضايقات وابتزاز تعرض لها صحفيون وصحفيات في عموم مدن العراق من بينها إقليم كوردستان، لأسباب مختلفة من بينها تغطيتهم للتظاهرات الاحتجاجية إضافة إلى مضايقات طالت هذه الشريحة بسبب تغطيات إعلامية تتعلق بانتشار وباء كوفيد 19 ونقلهم لتردي الواقع الصحي".

كما سجل منتدى الإعلاميات "تعرض أكثر من 12 صحفية وإعلامية للتمييز على أساس النوع الاجتماعي والمضايقات والابتزاز خاصة خلال البرامج التلفزيونية ذات البث المباشر مع استمرار غياب أو ضعف المؤسسات الإعلامية المستقلة وهيمنة الحزبية على المشهد الإعلامي بشكل عام".

PUKmedia منتدى الإعلاميات العراقيات

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