8 محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت 8 محافظات في وسط وجنوب العراق تعطيل الدوام الرسمي في دوائر ومؤسسات الدولة يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام.

والمحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي بهذه المناسبة هي: النجف الاشرف، ميسان، الديوانية، ذي قار، واسط، كربلاء المقدسة، المثنة، وبابل.

هذا ولا يشمل التعطيل الدوائر الخدمية والصحية، حيث ستجرى مراسيم الزيارة لمرقد الامام علي في النجف الاشرف ويتوافد الزائرون الى المحافظة وسط استعدادات امنية وصحية.

PUKmedia / متابعة

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