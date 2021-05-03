عدد من المحافظات العراقية تعلن يوم غد الثلاثاء عطلة رسمية

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: NRT عربية

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أعلنت عدد من المحافظات،الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى وفاة الإمام علي "عليه السلام".

وذكر مراسلو NRT عربية (3 ايار 2021)، ان "محافظات، وذي قار، والنجف وميسان، والديوانية، والمثنى، وواسط، وكربلاء، وبابل، اعلنت تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة فيها يوم غد الثلاثاء، باستثناء الدوائر الخدمية والامنية والصحية".

ويحيي الالاف من المسلمين غدا الثلاثاء 21 من رمضان ذكرى وفاة الامام علي بن ابي طالب عام 40 هجرية من خلال اداء مراسم الزيارة الى مرقده في النجف.

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