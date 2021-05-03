2021/05/03 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية تسجل 5068 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تسجل 5068 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تسجل 5068 إصابة جديدة بكورونا و30 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).