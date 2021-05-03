المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء

2021/05/03 | 16:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الإثنين، تعطيل الدوام الرسمي فيها يوم غد الثلاثاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي "عليه السلام".حيث اعلنت محافظات النجف الاشرف، وذي قار، وميسان، والديوانية، والمثنى، وواسط، وكربلاء المقدسة، وبابل، تعطيل الدوام الرسمي لدوائر الدولة فيها يوم غد الثلاثاء، باستثناء الدوائر الخدمية والامنية والصحية.ويحيي مئات الالاف من المؤمنين غدا الثلاثاء 21 من رمضان ذكرى استشهاد الامام علي بن ابي طالب عام 40 هجرية من خلال اداء مراسم الزيارة الى مرقده في النجف الاشرف، حيث تفتح العوائل النجفية ابواب منازلها لاستقبال الزائرين، فضلا عن نصب المواكب على الطرق المؤدية للمدينة وسط استعداد أمني وخدمي وصحي من قبل محافظة النجف، فيما تهيئ وزارة النقل آلياتها لنقل وتفويج الزائرين من محافظاتهم الى النجف الاشرف وبالعكس.

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