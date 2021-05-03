2021/05/03 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني قال المتحدث باسم المركز الوطني لمراقبة صناعة الكهرباء مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الإثنين، إن الشركات الايرانية الناشطة في مجال الصناعات الكهربائية مستعدة لتقدم خدماتها الى العراق.وفي رسالة مرئية له اليوم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران: شركات الكهرباء الإيرانية مستعدة لتقديم خدماتها إلى العراق المركز الخبري الوطني.

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