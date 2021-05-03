2021/05/03 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني عد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، اليوم الإثنين، الإجراءات المتبعة من قبل قيادة عمليات بغداد بالاستفزازية لأبناء مدينة شعلة الصدرين.وقال النائب في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “القوات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن سائرون يعد إجراءات عمليات بغداد استفزازية بهذه المنطقة المركز الخبري الوطني.

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