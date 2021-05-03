2021/05/03 | 16:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن حقيقة تخفيض رواتب الأجور والعقود، فيما اشارت إلى أنها ستقدم طلباً للامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد موسى في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف حقيقة تخفيض رواتب الأجور والعقود: سنقدم طلباً للامانة العامة المركز الخبري الوطني.

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