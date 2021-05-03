العتبة الحسينية تفتح باب التسجيل للمكفوفين من 15 الى 55 سنة لدراسة محو الأمية وتمنحهم شهادة الرابع ابتدائي

2021/05/03 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة فتح باب

التسجيل المكفوفين الذين يكون أعمارهم

من(15 الى 55) سنة في المعهد لدراسة محو

الأمية

ونقل بيان للعتبة الحسينية حصلت وكالة

نون الخبرية على نسخته اليوم الاثنين

انه

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