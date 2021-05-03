2021/05/03 | 16:51 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 3 مايو 2021 | 04:43 مساءً | عدد القراءات : 9

العراق يسجل اكثر من 5000 اصابة جديدة بفيروس كورونا

العراق يسجل اكثر من 5000 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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