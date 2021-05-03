الغانمي: هروب الموقوفين يعود الى ضعف الجانب الأمني لدى الحراس

2021/05/03 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الداخلية عثمان الغانمي ان هروب الموقوفين في المثنى يعود إلى ضعف الجانب الأمني لدى الحراس الأمنيين.

وأكد الغانمي خلال اجتماع ضم مفاصل وزارة الداخلية لمحافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى أكد ضرورة إعطاء الأسبقية للأمن الداخلي بالدرجة الأولى مشددا على تطبيق القانون بشكل جيد في مفاصل المحافظات كافة خاصة المتعلقة بحياة المواطنين وقضايا المخدرات والجرائم الأخرى داعيا الى إبعاد المؤسسة الأمنية عن الدعاية الانتخابية والمحافظة على الحيادية.

من جهة أخرى وجه الغانمي بإيقاف فوري لتنقلات المنتسبين في تشكيلات الوزارة ومديريات ووكالات الداخلية لحين انتهاء الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل.

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