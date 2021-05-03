الشرطة الاتحادية: تدمر 3 أوكار لعصابات داعش جنوب غربي المحافظة

2021/05/03 | 16:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت الشرطة الاتحادية، أن قواتها تمكنت من تدمير ثلاثة أوكار لعصابات داعش في محافظة كركوك.

وذكر بيان للشرطة الاتحادية أن قوة مشتركة من اللواءين الثامن عشر والتاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وبالتنسيق مع الجهد الاستخباري نفذت واجب دهم وتفتيش في مناطق ضمن ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك، أسفر عن تدمير ثلاثة أوكار للعصابات الإرهابية عثر بداخلها على أربعة صواريخ قاذفة آر بي جي سفن، وأفرشة وملابس، وأواني طبخ، ومواد طبية، مؤكدا رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسية.

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