الإطاحة بعصابة سرقة في صلاح الدين

2021/05/03 | 16:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاثنين، الإطاحة بعصابة متخصصة بالسرقة في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين وهما يقومان بمراقبة المواطنين الذين يستلمون مبالغ مالية من أحد المصارف داخل مدينة تكريت، ومن ثم سرقتها".

وأشارت إلى أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة ٤٤٦ ق ع وإحالتهما الى المحاكم المختصة لينالا جزاءهما العادل".

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