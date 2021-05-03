2021/05/03 | 16:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:56

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