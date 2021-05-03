"ضرب مفض إلى الموت" .. بيان للقضاء العراقي حول سجن وطرد ضابط بالجيش

2021/05/03 | 16:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الاثنين، إن ضابطا في الجيش سجن وطرد من الخدمة بسبب "ضرب مفض إلى الموت" مع آخرين بتهمة قتل إمام وخطيب أحد الجوامع في محافظة نينوى.

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