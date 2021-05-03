2021/05/03 | 16:57 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة والعراقية تسجيل 5067 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليوم الاثنين، انها سجلت وفاة 30 شخصا بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وادناه الموقف الوبائي كما اعلنته الوزارة:

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 5067 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 5067 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).