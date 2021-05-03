'طعنا بالسكين'.. امرأة تقتل زوجها في بغداد

2021/05/03 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل رجل طعنا بالسكين على يد زوجته بسبب خلاف عائلي، في بغداد.

وقال المصدر لـNRT عربية (3 ايار 2021)، إن زوجة قتلت زوجها داخل منزلهم في منطقة الأمين شرقي بغداد، بسبب خلاف عائلي، مبينا أن الزوجة تعرضت هي ايضا لطعنة في بطنها من قبل الزوج قبل أن يموت.

وأشار إلى أن القوات الأمنية توجهت إلى المنزل بعد أن تلقت بلاغا بالحادث وتمكنت من اعتقال الزوجة.

وتكررت حالات القتل من قبل المتزوجين خلال الاشهر الماضية لاسباب متعددة.

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