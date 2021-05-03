المثنى.. أول تصريح لمدير مكافحة المخدرات الجديد العميد باسم الزيادي- عاجل

2021/05/03 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- المثنى

كلفت وزارة الداخلية وقيادة شرطة المثنى، اليوم الاثنين، العميد باسم الزيادي لإدارة قسم المخدرات والمؤثرات بدل المدير السابق العميد جاسم مجهول بعد احداث هروب السجناء من السجن المخصص لهم بمركز الهلال.

وقال العميد الزيادي في اول حديث له بعد التكليف لـ(بغداد اليوم)، انه "سأعمل على المضي بالقضاء على ظاهرة المخدرات والعمل على انهاء هذا الملف"، مبينا ان "ثقة التكليف من الوزارة وقيادة الشرطة تجعله امام مسؤولية كبيرة بملف مهم".

وعزا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، اليوم الاثنين، هروب سجناء من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى إلى تراخي القوات الأمنية في المحافظة وعدم القيام بواجباتها، مضيفا أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية بسبب الفساد المستشري وبيع المناصب، على حد تعبيره.

وهرب 21 نزيلا من سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى، في وقت مبكر من أمس الأحد، بعد قيام النزلاء بطلب (هيتر) من حارس السجن وأثناء فتحه باب السجن، دفع النزلاء الباب وهرعوا إلى الخارج.

وقبضت القوات الأمنية في المثنى وبتعاون المواطنين، على ما يقرب من 18 نزيلا، بعد عمليات بحث مستمرة في جميع مناطق المحافظة.

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي من المثنى على ضرورة تفعيل عمل الأجهزة الأمنية والعمل الشرطوي بالجنوب، مبينا أن وزارته ستقدم كل ما تحتاجه قيادات الشرطة بالمحافظات الجنوبية لغرض إدامة استقرار الوضع الامني فيها.

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