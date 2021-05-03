اخماد حريق نشب داخل فرن للحلويات بمنطقة الشورجة وسط بغداد

2021/05/03 | 16:57 - المصدر: بغداد اليوم

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حدث قبل قليل..الدفاع المدني تخمد حادث حريق اندلع داخل فرن للحلويات بمنطقة الشورجة وسط بغداد .

سيطرت بعد ان طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع داخل فرن لصناعة الحلويات والمعجنات في منطقة الشورجة شارع الصدرية وسط بغداد عصر هذا اليوم الاثنين ..

حيث طوقت فعزلت النيران التي اشتعلت داخل الفرن عن المحال التجارية المجاورة واخمد الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

يذكر ان سبب الحادث كان عرضي نتيجة الاهمال بشروط السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني .

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