2021/05/03 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تلقى الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، ضربة موجعة بعد تأكد غياب أحد نجوم الملكي عن المباراة المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضربة موجعة لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال المركز الخبري الوطني.

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