العقلية الامريكية المكيافيلية في التعامل مع اطراف نزاع الصحراء الغربية - سعيد الوجاني

2021/05/03 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني كل المؤشرات تشير الى اعتماد إدارة John Biden ، حل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السابق James Becker لنزاع الصحراء الغربية " اتفاق الاطار "..



ما يثير الملاحظة في العقلية الامريكية ، انها تمتاز بالمكيافيلية في التعامل مع اطراف النزاع ، واي نزاع مطروح في الساحة الدولية ..



فالمواقف التي تتخذها الإدارة الامريكية ، والتصريحات التي يخرج بها مسؤولوها ، تجعل كل اطراف النزاع مرتاحين مبسوطين ......





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