2021/05/03 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يحتج على تواجد وزير الدفاع التركي بإراضيه ويدين تصريحات لوزير الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/03 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحتج على تواجد وزير الدفاع التركي بإراضيه ويدين تصريحات لوزير الداخلية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحتج على تواجد وزير الدفاع التركي بإراضيه ويدين تصريحات لوزير الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).