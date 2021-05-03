2021/05/03 | 17:53 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 3 مايو 2021 | 05:50 مساءً

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الطاقة النيابية تهاجم وزير النفط: يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية

اتهم عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية امجد العقابي، الاثنين، وزير النفط احسان عبد الجبار باستغلال المال العام ونفوذه في دعاية انتخابية مبكرة، منتقدا تعامله بتكبر مع مهندسي النفط في محافظة ميسان وتنصله عن الوعود السابقة لهم بتعينهم على ملاكات الوزارة.



وقال العقابي في بيان، ان "وزير النفط سبق له وان وعد مهندسي النفط في محافظة ميسان بتعيينهم على ملاكات الوزارة بعد اقرار الموازنة الاتحادية"، مبينا انه "اليوم بدأ بالحديث معهم بتكبر وتعالي واخبرهم بكل وضوح بان نفط ميسان بلا فائدة وهو نفط ثقيل والاولوية في العمل ستكون لمهندسي محافظة البصرة".



واضاف العقابي: "لسنا بالضد من تعيين مهندسي البصرة وجميع مواطنيها على اعتبار انها محافظة قدمت الكثير من التضحيات و80% من واردات الموازنة تاتي منها، لكننا في نفس الوقت نرفض الاسلوب المتعالي مع مهندسي ميسان والتنكيل بهم والتنصل عن الوعود المقدمة لهم"، لافتا الى ان "وزير النفط رشح نفسه للانتخابات المقبلة عن محافظة البصرة ماجعله يبدأ حملته الانتخابية مبكرا من خلال تقديم الوعود الى مهندسي المحافظة بالتعيين على حساب باقي المحافظات اضافة الى استخدام المال العام والمنصب لخدمة حملته الانتخابية".



واكد انه "وضمن واجبه الرقابي كعضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية فسيعمل على تقديم طلب لاستضافة الوزير في اقرب وقت ممكن للاستيضاح منه عن تلك التصرفات واسباب تنصله عن وعوده لمهندسي ميسان وتركيز العمل على رقعته الانتاخبية فقط".

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