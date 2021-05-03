2021/05/03 | 17:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الخارجية تستدعي القائم بإعمال السفارة التركية وتسلمه مذكرة احتجاج رداً على الخروقات المستمرة » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:43

واع/

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