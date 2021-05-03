بيان ’غاضب’ من الخارجية العراقية يروي تفاصيل استدعاء القائم بالأعمال التركي ببغداد

2021/05/03 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

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وزارة الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد

استدعى الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية السيد نزار الخيرالله القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد يوم الاثنين المصادف 2021/5/3، في مبنى الوزارة، وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي خلوصی بالتواجد داخل الأراضي العراقية بدون تنسيق او موافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة، ولقائه قوات تركية تتواجد داخل الأراضي بصورة غير مشروعة، فضلاً عن ادانتها لتصريحات وزير الداخلية التركي بشأن نية تركيا انشاء قاعدة عسكرية دائمة في شمال العراق.



وأكد السيد الوكيل بان الحكومة العراقية ترفض بشكل قاطع الخروقات المتواصلة لسيادة العراق وحرمة الأراضي والأجواء العراقية من قبل القوات العسكرية التركية، وأن الاستمرار بمثل هذا النهج لا ينسجم مع علاقات الصداقة وحسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، كما شدّد السيد الوكيل على ضرورة تذكير الجارة تركيا أن الركون إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب لا يمكن أن يكون السبيل الناجع لتسوية التحديات الأمنية المشتركة.

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