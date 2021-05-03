"قنبلة موقوتة" يتجاهلها العالم.. القتل والتطرف يستفحلان في مخيم الهول

2021/05/03 | 17:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشهد مخيم الهول حالة من "الفلتان الأمني"، والتي أسفرت عن 41 عملية قتل منذ بداية العام، وفق تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

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