2021/05/03 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، تهيئة الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم الاثنين، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.

واضاف البيان انه “بحث اللقاء مجمل الأوضاع وآخر التطورات السياسية في بغداد وإقليم كردستان، ومنها الانتخابات المبكرة المقبلة، وضرورة توفير الأجواء المناسبة واستكمال جميع المستلزمات لإجرائها، حيث أكد الطرفان على أهمية التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وتابع “كما ناقش اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي وبارزاني يبحثان ملف الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي وبارزاني يبحثان ملف الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).