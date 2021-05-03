الرئيسان المشتركان يشيدان بدور رئيس الجمهورية في حل المشاكل

2021/05/03 | 17:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني ولاهور شيخ جنكي، رئيس الجمهورية الدكتور برهم احمد صالح في السليمانية اليوم الاثنين.

وبحث الرئيسان المشتركان مع رئيس الجمهورية آخر المستجدات والمتغيرات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، حيث اشار الرئيسان المشتركان إلى أهمية الدور الوطني لرئيس الجمهورية للعمل على توحيد الصفوف وتطوير العملية السياسية بالإستناد إلى الدستور بشكل يضمن المشاركة والتمثيل الحقيقيين لجميع المكونات.

وشكر الرئيسان المشتركان، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على الدور الذي نجح فيه لتجاوز العقبات المنصرمة وحل المشاكل بحنكة، بشكل يتضمن خير ومصلحة الشعب بمكوناته كافة.

هذا وناقش الرئيسان المشتركان مع رئيس الجمهورية مسألة إجراء الأنتخابات المبكرة لمجلس النواب، حيث اكد الرئيسان المشتركان ان الانتخابات المقبلة خطوة مهمة نحو التغيير الجذري ووضع أسس قوية لمستقبل العراق وإقليم كوردستان.

وجدد الرئيسان المشتركان التأكيد على تهئية أرضية ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة تكون محل قبول الجميع، كما تم بحث تشكيل التحالف ما بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للمشاركة في الإنتخابات المقبلة، واعتباره خطوة مهمة، لتوحيد صف البيت الكوردي وكسب جميع حقوق الشعب الكوردي في بغداد.

PUKmedia / خاص

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