الرئيسان المشتركان يشيدان بدور رئيس الجمهورية في حل المشاكل

وبحث الرئيسان المشتركان مع رئيس الجمهورية آخر المستجدات والمتغيرات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، حيث اشار الرئيسان المشتركان إلى أهمية الدور الوطني لرئيس الجمهورية للعمل على توحيد الصفوف وتطوير العملية السياسية بالإستناد إلى الدستور بشكل يضمن المشاركة والتمثيل الحقيقيين لجميع المكونات.
وشكر الرئيسان المشتركان، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على الدور الذي نجح فيه لتجاوز العقبات المنصرمة وحل المشاكل بحنكة، بشكل يتضمن خير ومصلحة الشعب بمكوناته كافة.
هذا وناقش الرئيسان المشتركان مع رئيس الجمهورية مسألة إجراء الأنتخابات المبكرة لمجلس النواب، حيث اكد الرئيسان المشتركان ان الانتخابات المقبلة خطوة مهمة نحو التغيير الجذري ووضع أسس قوية لمستقبل العراق وإقليم كوردستان.
وجدد الرئيسان المشتركان التأكيد على تهئية أرضية ملائمة لإجراء إنتخابات نزيهة وشفافة تكون محل قبول الجميع، كما تم بحث تشكيل التحالف ما بين الإتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير للمشاركة في الإنتخابات المقبلة، واعتباره خطوة مهمة، لتوحيد صف البيت الكوردي وكسب جميع حقوق الشعب الكوردي في بغداد.
PUKmedia / خاص
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