الصحة تتحدث لـ NRT عن اجتماعها بخصوص الحظر واجراءاتها للوافدين من الهند

2021/05/03 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة الصحة، الاثنين، ان اجتماعا موسعا سيعقد قبل عيد الفطر لاتخاذ اجراءات جديدة تتناسب مع المرحلة المقبلة، مبينة ان الوزارة استعدت لاستقبال الوافدين من الهند.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لـNRT عربية ( 3 أيار 2021)، ان وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة ستعقد اجتماعا موسعا قبل عيد الفطر لاتخاذ تدابير جديدة ولتقييم الوضع الوبائي في العراق،" مبينا ان الوزارة تستعد حاليا لاستقبال العراقيين الوافدين من الهند بعد أن تم تهيئة طائرة خاصة وأماكن للحجر وفق المعايير الصحية المتبعة."

واوضح البدران "السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بسرعة والوضع الحالي مازال يشكل خطرا،" داعيا الى ضرورة الاستمرار بتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وأخذ اللقاح الذي هو أهم عامل للوقائية من الفيروس.

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