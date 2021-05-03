نشرت التوزيع الجغرافي.. صحة الرصافة تسجل 712 إصابة جديدة بكورونا و1417 حالة شفاء

2021/05/03 | 17:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين، تسجيل 712 اصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما اشارت الى شفاء1417 من مصابي فيروس كورونا خلال 24 ساعة.وذكرت الدائرة في بيان، ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة712 اصابة جديدة بفيروس كورونا" موزعة كالتالي: -615 حالة خلال الرصد الوبائيللقطاعات الصحية قطاع الرصافة 77 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع بغداد جديدة104 حالة من خلال الرصد الوبائي .



قطاع النهروان45 حالةمن خلال الرصد الوبائي .



قطاع الصدر57 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع البلديات الثاني 82 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع المدائن33 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الاعظمية 31 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الاستقلال 15 حالة من خلال الرصد الوبائي قطاع الشعب 101 حالة من خلال الرصد الوبائي البلديات الاول 70 حالة من خلال الرصد الوبائي 97 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية 11 حالةفي مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1/الاورفلي/ الحبيبية /حي طارق / جميلة 9 حالات في الشعبمحلة/ سبع قصور/ حي البساتين / 367 / البنوك / / حي اور / 9 حالات في منطقة بغداد جديدة 11 حالة في منطقة البلديات 5 حالات في كل من المناطق التالية / الأمين / الزعفرانية / الاعظمية / المدائن 4 حالات في كل من المناطق التالية / زيونة / الزوية / المشتل 3 حالات في كل من المناطق التالية / الصليخ / الشيخ عمر / الرشاد وحالتين في كل من المناطق التالية / الدورة / المنصور / الكماليات واضافتانه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرة الى ان "العدد التراكمي للإصاباتارتفع الى146260 توفي منهم 1651 فيما اكتسب الشفاء 134467حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 10142".



ودعت صحة الرصافة الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكماماتوالتركيز على التباعد الاجتماعيوعدم التهاونوتقدير تلك الجهود".



وثمنت "الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس".



وذكرت الدائرة انها سجلت اكتساب 1417 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا في عموم المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة واضافت ان "حالات الشفاء توزعت ضمن المناطق التالية : 232 حالة شفاء في منطقة مدينة الصدر 17 حالة شفاء في جانب صحة الكرخ 113 حالة شفاء في منطقة النهروان 117 حالة شفاء في منطقة البلديات 68 حالة شفاء في منطقة الامين 127حالة شفاء في منطقة بغداد جديدة 99حالة شفاء في حي الزعفرانية 33 حالة شفاء في منطقة الراشدية 35 حالة شفاء في منطقةحي النصر 85 حالة شفاء في منطقة شارع فلسطين 111 حالة شفاء في منطقة الشعب 43 حالة شفاء في منطقة الحسينية 79 حالة شفاء في منطقة الاعظمية 41 حالة شفاء في منطقة حي زيونة 47 حالة شفاء في منطقة بوب الشام 13 حالة شفاء في شارع المغرب 25 حالة شفاء في منطقة الحبيبية 37 حالة شفاء في منطقة جسر ديالى 35 حالة شفاء في منطقة زيونة 29 حالة شفاء في منطقة حي النضال 31 حالة شفاء في منطقة حي القاهرة واوضحت صحة الرصافة ان "الحالات بدت عليهما علامات الشفاء وتم اجراء لهم مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى".



وتابعت ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكاتالصحة والخدمات العلاجيةوالفندقية على مدار الساعة".



وافادت ان "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع الى 134467 حالة شفاء"، مبينا ان شفاء الحالات يعود للجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الملاكات الصحية".





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