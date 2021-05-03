2021/05/03 | 18:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يتهم وزير النفط باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/03 | 18:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتهم وزير النفط باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتهم وزير النفط باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).