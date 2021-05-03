العراق يستدعي دبلوماسياً تركياً احتجاجاً على جملة “خروقات”

2021/05/03 | 18:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، انها استدعت القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد.وذكرت الوزارة في بيان، ان”الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية نزار الخير الله، استدعى القائم بأعمال السفارة التركية لدى بغداد يوم الاثنين المصادف 2021/5/3، في مبنى الوزارة، وسلمه مذكرة احتجاج عبرت فيها الحكومة العراقية عن استيائها الشديد وادانتها من قيام وزير الدفاع التركي […]

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